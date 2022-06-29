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Серверы AMD взломали и украли более 450 ГБ данных

Серверы AMD взломали и украли более 450 ГБ данных
Hpe.com
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Недавно стало известно о деятельности хакерской группировки RansomHouse. Злоумышленники сообщили, что им удалось взломать серверы AMD ещё в январе 2022 года и украсить более 450 ГБ данных.

В качестве доказательства взлома хакеры опубликовали сетевые файлы, системные данные и другую информацию. Также RansomHouse указала одну из возможных причин взлома AMD. По словам злоумышленников, всё дело в слишком простых паролях по типу «пароль».

Эпоха передовых технологий, прогресса и высочайшей безопасности… в этих словах так много для толпы. Но, похоже, это все ещё просто красивые слова, когда даже технологические гиганты, такие как AMD, используют простые пароли, такие как «пароль». Досадно, что это настоящие пароли, используемые сотрудниками AMD.

AMD подтвердила факт взлома и отметила, что в данный момент проводится расследование по этому вопросу.

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