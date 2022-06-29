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От гонщика Формулы-2 Юри Випса отказались из-за расизма на стриме по Call of Duty

От гонщика Формулы-2 Юри Випса отказались из-за расизма на стриме по Call of Duty
The-sun.com
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В наше время особенно важно следить за своими словами в сети, особенно если у тебя есть карьера, которая из-за малейшей оплошности может пойти на спад. Похоже, об этом на какое-то время забыл гонщик Формулы-2 и запасной в Формуле-1 Юри Випс.

Випс проводил стрим по Call of Duty: Warzone и сказал слово «ниггер». Оно считается оскорбительным, поэтому «Ред Булл» мгновенно отреагировала и разорвала контракт с Випсом. По словам компании, так она борется с проявлением расизма.

После расследования онлайн-инцидента с участием Юри Випса Oracle Red Bull Racing расторгла с ним контракт в качестве тестового пилота и запасного гонщика. Мы не собираемся мириться с проявлением расизма.

Сам фрагмент с высказыванием расистского оскорбления можно увидеть в отрывке ниже.

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