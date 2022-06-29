Первый тизер All or Nothing: Arsenal — сериала про камбэк «Арсенала» в сезоне-2021/2022

Amazon представил тизер документального сериала All or Nothing: Arsenal («Всё или ничего») про «Арсенал». Шоу посвящено тяжёлому пути клуба в сезоне-2021/2022 — от ужасного старта на дне таблицы до триумфального финиша в топ-5 с попаданием в Лигу Европы УЕФА.

Премьера документального сериала состоится 4 августа — тогда выйдут первые три серии. Всего в шоу будет восемь эпизодов. Судя по всему, фанатов «Арсенала» ждут эксклюзивные кадры с тренировок и множество мотивирующих речей главного тренера Микеля Артеты, благодаря которому клуб заиграл новыми красками.

Ранее Amazon выпустила сериал про Поля Погба — уже бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед». Однако шоу уничтожили футбольные фанаты из-за поведения игрока на поле и за его пределами. Теперь это худший сериал в истории IMDb.