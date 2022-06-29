Quantic Lab ответила на обвинения во лжи по поводу состояния Cyberpunk 2077

Похоже, вокруг Cyberpunk 2077 разворачивается новая неприятная история. Пару дней назад появилась информация, что CD Projekt RED даже не знала о проблемах проекта, а виноватыми во всём сделали подрядчика в лице румынской Quantic Lab.

Позже от сотрудников CD Projekt стало известно о том, что компания сама занималась тестированием основных механик, поэтому вина всё же лежит на ней. Сама CD Projekt ситуацию не комментирует, однако своё слово сказали и в Quantic Lab.

Новость по теме СМИ: CD Projekt сама тестировала Cyberpunk 2077 и знала обо всех багах

Генеральный директор Quantic Lab Стефан Сейкареску сказал, что компания всегда стремится работать максимально честно и прозрачно. Отрицать слова блогера Upper Echelon Gamers Сейкареску не стал, но уличил его в незнании того, как происходит тестирование игр.

Видео, опубликованное в социальных сетях, как упомянуто в вашей (VGC) статье, начинается с неверных утверждений об истории Quantic Lab. Похоже, автор не до конца понимает, как происходит тестирование игры перед её выпуском.

Как ещё повернётся эта история, неизвестно. Ждём комментарии CD Projekt RED.