Посвящается геймерам: эротическая модель Белль Дельфин перепела Аврил Лавин в новом клипе

Мэри-Белль Киршнер, более известная как эротическая блогерша Белль Дельфин, опубликовала новый музыкальный клип. Ролик посвящён достижению невероятной цифры в 69 млн подписчиков в сервисе OnlyFans.
В этот раз девушка выпустила кавер на культовую песню Аврил Лавин Skater Boy, в котором она немного изменила смысл. По сюжету клипа девушка предложила мальчику встречаться, однако ему это всё оказалось не нужно — он слишком сильно любил игры и в конечном итоге стал крайне успешным стримером Minecraft. Такие вот сюжетные хитросплетения.
Белль Дельфин известна как создатель эротического контента на разных платформах. Самым резонансным случаем в её карьере стала продажа баночек с водой, в которой купалась блогерша. Первые баночки она продавала за $ 30, а затем решила пойти во все тяжкие, продав целый контейнер с водой за $ 10 тыс.
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