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На Nintendo Switch запустили Half-Life 2 благодаря сборнику Portal

На Nintendo Switch запустили Half-Life 2 благодаря сборнику Portal
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28 июня на Nintendo Switch вышел сборник Portal с первой и второй частями культовой серии. Мимо этого знаменательного события не мог пройти энтузиаст под ником OatmealDome, который умудрился запустить на консоли Half-Life 2.

Оказывается, в дилогии Portal столько файлов из легендарного шутера, что они позволяют запустить совсем другую игру. Программисту оставалось лишь перенести карты из Half-Life 2, после чего он без проблем запустил проект на взломанной Switch.

По словам OatmealDome, «порт» пока достаточно сырой — в игре множество багов с камерой, неигровыми персонажами и сохранениями, однако сам по себе эксперимент можно назвать удачным. Тем более что идею подхватили и другие моддеры, которые планируют исправить все ошибки и создать собственный порт Half-Life 2 на консоль Nintendo.

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