Источники: FIFA 23 выйдет 30 сентября

Последняя часть FIFA от EA, похоже, выйдет 30 сентября. Дату выхода фанаты приметили ещё несколько недель назад. И, похоже, предположения оказались верными, ведь их подтвердил инсайдер Том Хендерсон.

FIFA 23 выйдет 30 сентября. Анонс в июле.

Несмотря на то что FIFA 23 станет последней частью от EA Sports, она явно станет самой амбициозной на сегодня: впервые появятся кроссплей (его всё ещё тестируют в FIFA 22) и оба чемпионата мира (и женский, и мужской). Слухи о переходе на условно-бесплатную основу Хендерсон называет глупыми.

А первые подробности о следующей части футбольного симулятора, который выйдет осенью 2023 года, мы узнаем в июле 2023-го. Тогда EA пообещала провести большую презентацию EA Sports FC — теперь так будет называться FIFA.