Blizzard купила создателей Spellbreak для поддержки World of Warcraft

Blizzard приобрела компанию Proletariat, которая известна по королевской битве Spellbreak. На новое место работы перейдут около 100 сотрудников студии. Работники займутся поддержкой World of Warcraft и помогут в том числе с разработкой Dragonflight — грядущего дополнения для MMORPG. Судя по всему, поглощение и стало причиной закрытия Spellbreak, которая перестанет существовать в начале 2023 года.

Как отмечает издание VentureBeat, покупка Proletariat стала крупнейшим вложением Blizzard за последние 10 лет. При этом поглощение Vicarious Visions, авторов Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, не учитывается, так как студия формально принадлежит материнской компании Activision Blizzard.

Дополнение Dragonflight для World of Warcraft выйдет до конца 2022 года. Расширение посвятят драконам и новой расе — драктирам. Ранее Blizzard представила системные требования и открыла предзаказы на аддон.