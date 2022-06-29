Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard купила создателей Spellbreak для поддержки World of Warcraft

Blizzard купила создателей Spellbreak для поддержки World of Warcraft
Комментарии

Blizzard приобрела компанию Proletariat, которая известна по королевской битве Spellbreak. На новое место работы перейдут около 100 сотрудников студии. Работники займутся поддержкой World of Warcraft и помогут в том числе с разработкой Dragonflight — грядущего дополнения для MMORPG. Судя по всему, поглощение и стало причиной закрытия Spellbreak, которая перестанет существовать в начале 2023 года.

Как отмечает издание VentureBeat, покупка Proletariat стала крупнейшим вложением Blizzard за последние 10 лет. При этом поглощение Vicarious Visions, авторов Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, не учитывается, так как студия формально принадлежит материнской компании Activision Blizzard.

Дополнение Dragonflight для World of Warcraft выйдет до конца 2022 года. Расширение посвятят драконам и новой расе — драктирам. Ранее Blizzard представила системные требования и открыла предзаказы на аддон.

Новость по теме
У World of Warcraft: Dragonflight внезапно появилась цена для России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022