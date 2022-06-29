Показана фигурка 2B из NieR: Automata в откровенной позе
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Galaxy Studio показала фигурку героини 2B из игры NieR: Automata. Статуэтка будет продаваться в двух вариантах, а её несомненной фишкой можно назвать довольно откровенную позу.
Вместе с самой 2B в комплекте также будут подставка и сменные головы. На фото ниже можно увидеть, что есть вариант как с повязкой, так и без неё. Высота статуэтки составит 23 сантиметра, а ширина — 35 сантиметров. Другие детали есть на сайте Otaku Store.
Стоимость такой статуэтки не раскрыли, но известно, что у неё будет ограниченный тираж. Поставки фигурки запланированы на конец этого года.
2B часто становится объектом для создания откровенных фигурок или артов, поскольку многие игроки наверняка играли в NieR: Automata только ради главной героини.
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