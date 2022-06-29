Поиски нового Джеймса Бонда ещё не начались — и начнутся не скоро

В интервью Deadline продюсер «Джеймса Бонда» Барбара Брокколи заявила, что до съёмок новой части франшизы придётся подождать ещё как минимум два года. Дело в том, что у авторов пока нет сценария и актёра, который сыграет главную роль. Ситуацию осложняет и амбициозность будущего фильма, ведь персонажа планируют переизобрести.

У нас пока нет сценария, и мы не можем его создать до тех пор, пока не выберем подход к следующему фильму, ведь он должен стать переосмыслением «Бонда». Мы заново изобретаем его, а это потребует времени. Я бы сказала, что до съёмок ещё как минимум два года.

Основным кандидатом на роль Джеймса Бонда остаётся Идрис Эльба («Прослушка», «Лютер»). Ранее Брокколи отмечала его актёрскую игру и утверждала, что «он всегда был частью потенциальных обсуждений».