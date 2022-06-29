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Гайд: как поиграть в закрытую бету Overwatch 2

Стартовала закрытая бета Overwatch 2. Как принять участие в России?
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28 июня стартовала закрытая бета Overwatch 2. Для участия необходимо оставить заявку на специальной странице, однако не совсем понятно, приглашают ли участвовать в ней россиян. Но если каким-то чудом у вас оказался ключ для беты, то и здесь не всё так просто, ведь тестирование не проводится в России.

Для тех, кто всё-таки хочет поучаствовать в тестировании Overwatch 2, мы подготовили небольшой гайд. Для доступа к ней у вас должен быть ключ закрытой беты, иначе ничего не выйдет.

  • Запускаете VPN-программу и выбираете любую страну, кроме России, Беларуси и Китая.
  • В лаунчере Battle.net во вкладке Overwatch 2 появится возможность загрузки беты.
  • Как только начнётся скачивание, выключаете VPN.
  • Ждёте окончания загрузки и спокойно играете.

Пока неясно, приходят ли коды для игроков из России. Но можно попытать счастье на специальной странице беты до 14 июля.

Ранний доступ Overwatch 2 начнётся 4 октября. Полноценный релиз ожидается в 2023 году.

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