Стартовала закрытая бета Overwatch 2. Как принять участие в России?

28 июня стартовала закрытая бета Overwatch 2. Для участия необходимо оставить заявку на специальной странице, однако не совсем понятно, приглашают ли участвовать в ней россиян. Но если каким-то чудом у вас оказался ключ для беты, то и здесь не всё так просто, ведь тестирование не проводится в России.

Для тех, кто всё-таки хочет поучаствовать в тестировании Overwatch 2, мы подготовили небольшой гайд. Для доступа к ней у вас должен быть ключ закрытой беты, иначе ничего не выйдет.

Запускаете VPN-программу и выбираете любую страну, кроме России, Беларуси и Китая.

В лаунчере Battle.net во вкладке Overwatch 2 появится возможность загрузки беты.

Как только начнётся скачивание, выключаете VPN.

Ждёте окончания загрузки и спокойно играете.

Пока неясно, приходят ли коды для игроков из России. Но можно попытать счастье на специальной странице беты до 14 июля.

Ранний доступ Overwatch 2 начнётся 4 октября. Полноценный релиз ожидается в 2023 году.