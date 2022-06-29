Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Escape from Tarkov случился вайп и появился новый контент

В Escape from Tarkov случился вайп и появился новый контент
Комментарии

Создатели Escape from Tarkov выпустили большое обновление (0.12.12.30) и провели очередной вайп. То есть у игроков обнулили все результаты, вернув их первоначальное снаряжение. Подобные вайпы происходят примерно раз в полгода.

Вместе с этим патч привнёс новый контент:

  • Расширение карты «Маяк»
  • Новые боссы на картах «Маяк», «Берег», «Лес» и «Таможня»
  • Переработанные анимации переживания
  • Оффлайн-кооператив для групп — только для покупателей издания Edge of Darkness
  • Ежедневные задания для диких и новый тип дейликов
  • Слоты для спецснаряжения (компас, дальномер, Wi-Fi камера, маркер-маяк и другие)
  • Новые модели оружия и модификации для них
  • Множество улучшений и исправлений графики, звука и технической части.
Подробнее о патче можно узнать на форуме разработчиков.

Сервера ушли на профилактику ещё в 10 утра, а вернуть их должны в 18:00 мск.

Почему в Escape From Tarkov самая крутая стрельба из всех шутеров Почему в Escape From Tarkov самая крутая стрельба из всех шутеров

Сейчас создатели Escape from Tarkov также работают над сессионным шутером Escape from Tarkov: Arena. Он выйдет осенью.

Новость по теме
Для Escape from Tarkov анонсировали платную арену
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022