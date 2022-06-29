В Escape from Tarkov случился вайп и появился новый контент
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Создатели Escape from Tarkov выпустили большое обновление (0.12.12.30) и провели очередной вайп. То есть у игроков обнулили все результаты, вернув их первоначальное снаряжение. Подобные вайпы происходят примерно раз в полгода.
Вместе с этим патч привнёс новый контент:
- Расширение карты «Маяк»
- Новые боссы на картах «Маяк», «Берег», «Лес» и «Таможня»
- Переработанные анимации переживания
- Оффлайн-кооператив для групп — только для покупателей издания Edge of Darkness
- Ежедневные задания для диких и новый тип дейликов
- Слоты для спецснаряжения (компас, дальномер, Wi-Fi камера, маркер-маяк и другие)
- Новые модели оружия и модификации для них
- Множество улучшений и исправлений графики, звука и технической части.
Сервера ушли на профилактику ещё в 10 утра, а вернуть их должны в 18:00 мск.
Сейчас создатели Escape from Tarkov также работают над сессионным шутером Escape from Tarkov: Arena. Он выйдет осенью.
Новость по темеДля Escape from Tarkov анонсировали платную арену
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