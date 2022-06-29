В Escape from Tarkov случился вайп и появился новый контент

Создатели Escape from Tarkov выпустили большое обновление (0.12.12.30) и провели очередной вайп. То есть у игроков обнулили все результаты, вернув их первоначальное снаряжение. Подобные вайпы происходят примерно раз в полгода.

Вместе с этим патч привнёс новый контент:

Расширение карты «Маяк»

Новые боссы на картах «Маяк», «Берег», «Лес» и «Таможня»

Переработанные анимации переживания

Оффлайн-кооператив для групп — только для покупателей издания Edge of Darkness

Ежедневные задания для диких и новый тип дейликов

Слоты для спецснаряжения (компас, дальномер, Wi-Fi камера, маркер-маяк и другие)

Новые модели оружия и модификации для них

Множество улучшений и исправлений графики, звука и технической части.

Сервера ушли на профилактику ещё в 10 утра, а вернуть их должны в 18:00 мск.

Сейчас создатели Escape from Tarkov также работают над сессионным шутером Escape from Tarkov: Arena. Он выйдет осенью.