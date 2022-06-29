Шторм в индустрии: российская студия Nexters сократила больше 200 сотрудников

Российскую игровую индустрию продолжает штормить новыми увольнениями. По данным портала App2Top, отечественная компания Nexters сократила почти четверть своей команды — около 235 человек, которые работали в России, Турции, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах.
В ходе видеообращения к сотрудникам сооснователь и генеральный директор Nexters Андрей Фадеев заявил, что компания столкнулась с целым рядом негативных внешних факторов, включая рост инфляции на ключевых рынках и недавние геополитические события. В результате было принято решение об оптимизации штата и сокращении практически четверти компании.
По словам Фадеева, уволенным сотрудникам предоставят компенсацию в размере нескольких заработных плат, продлят ДМС на два месяца, окажут психологическую поддержку, предоставят рекомендации, а также окажут помощь в поиске работы.
Nexters прежде всего известна как разработчик социальных игр — Throne Rush, Island Experiment и Chibi Island. Компания входит в пятёрку крупнейших независимых производителей мобильных проектов в Европе.
- 29 июня 2022
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