Tundra Esports обыграла Entity Gaming на Dota Pro Circuit в Европе

Команда Tundra Esports одержала четвёртую победу в рамках профессиональной лиги по Dota 2 в западноевропейском регионе. Матч против Entity Gaming завершился со счётом 2:1 в пользу пятёрки Мартина Saksa Саздова.

Положительный результат помог Tundra Esports выйти на первое место в таблице и обеспечить себе как минимум переигровки за топ-4 текущего розыгрыша Dota Pro Circuit и слот на глобальный турнир Arlington Major. Entity потерпела второе поражение и потеряла лидерство в дивизионе.

Текущее положение команд Фото: liquipedia.net

Турнир Dota Pro Circuit 2021/2022 Tour 3 для команд Западной Европы проходит с 7 июня по 13 июля в онлайн-формате. Восемь участников разыгрывают $ 205 тыс. призовых, 1150 рейтинговых очков и четыре места на следующем мэйджоре в США.