Мы разыгрываем Steam Deck! Условия очень простые

Совместно с блогером «Препод Steam» в нашем «Телеграме» стартовал розыгрыш Steam Deck — портативного ПК от Valve. Хотите сыграть в God of War и The Last of Us лёжа на удобном шезлонге? Тогда принимайте участие!

Для возможности выиграть заветное устройство необходимо всего лишь:

Подписаться на телеграм-каналы @championatgaming и @prepodsteam

Нажать на кнопку «участвовать» под оригинальным постом в нашей группе.

Итоги розыгрыша мы подведём 8 июля. Дерзайте — возможно, вам улыбнётся удача! Также не забудьте ознакомиться с правилами по этой ссылке.

А если вдруг у вас есть какие-то вопросы о самом портативном компьютере, то смело задавайте в нашем отдельном материале. Прямо сейчас мы тестируем устройство в совершенно разных играх и скоро поделимся нашими впечатлениями.