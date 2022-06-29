Популярный блогер MrBeast разыграл 9 млн рублей в мобильной Apex Legends

Один из самых популярных YouTube-блогеров Джеймс MrBeast Дональдс совместно с EA устроили конкурс в мобильной Apex Legends. Тот, кто наберёт наибольшее количество убийств за час игрового времени, получит $ 5 тыс. за каждый «килл». Блогер разделил своих друзей на три группы, которые и поборолись за главный приз.

В результате победила команда Карла с 34 убийствами. Геймеры забрали $ 170 тыс. или около 9 млн рублей на двоих — невероятная сумма, но вполне обыденная для MrBeast.

Ранее Дональдс также воссоздал настоящую «Игру в кальмара». Он пригласил 456 незнакомых друг с другом человек и провёл с ними события сериала. Конечно же, проигравших участников не убивали, а выводили из игры, например, с помощью взрывпакетов или мягкого поролона. Победитель получил денежный приз в размере $ 456 тыс.