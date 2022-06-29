Популярный блогер MrBeast разыграл 9 млн рублей в мобильной Apex Legends

Один из самых популярных YouTube-блогеров Джеймс MrBeast Дональдс совместно с EA устроили конкурс в мобильной Apex Legends. Тот, кто наберёт наибольшее количество убийств за час игрового времени, получит $ 5 тыс. за каждый «килл». Блогер разделил своих друзей на три группы, которые и поборолись за главный приз.
В результате победила команда Карла с 34 убийствами. Геймеры забрали $ 170 тыс. или около 9 млн рублей на двоих — невероятная сумма, но вполне обыденная для MrBeast.
Ранее Дональдс также воссоздал настоящую «Игру в кальмара». Он пригласил 456 незнакомых друг с другом человек и провёл с ними события сериала. Конечно же, проигравших участников не убивали, а выводили из игры, например, с помощью взрывпакетов или мягкого поролона. Победитель получил денежный приз в размере $ 456 тыс.
- 29 июня 2022
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:06
-
14:57
-
14:41
-
14:29
-
14:03
-
13:40
-
13:35
-
13:13
-
12:50
-
12:31
-
12:04
-
11:02