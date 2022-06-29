OG — первый участник ESL One Malaysia 2022 по Dota 2

Организаторы коммерческого турнира ESL One Malaysia 2022 объявили первую команду, которая примет участие в чемпионате — ей стала европейская OG, победитель последнего мэйджора по Dota 2 и лидер DPC-рейтинга.

Ещё шесть приглашений будут объявлены позже, а оставшиеся пять мест на турнире будут разыграны на региональных отборочных в конце июля. Квалификация для команд из Европы и СНГ состоится с 21 по 22 (открытые отборы для всех желающих) и с 28 по 30 июля (закрытый этап, победитель попадёт в финальный турнир).

LAN-турнир ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендз. 12 участников разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс. Чемпионат от ESL не входит в систему Dota Pro Circuit.