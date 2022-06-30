Появилось видео со съёмок «Барби» с визжащим Райаном Гослингом

В сети появились первые видео со съёмочной площадки фильма «Барби». Ролик получился очень забавным, поскольку, похоже, демонстрирует одну из сцен, которая войдёт в фильм.
В отрывке можно увидеть стоящих рядом Райана Гослинга и Марго Робби в образах Кена и Барби. Через время неизвестный шлёпает Робби по попе, а та мгновенно реагирует и бьёт мужчину по лицу. Самое смешное в этом видео — визг Райана Гослинга, персонаж которого, видимо, не ожидал такого развития событий.
Часто бывает, что созданные сцены не доживают до финальной версии фильма. Возможно, то же самое произойдёт и с этим фрагментом.
Другой фрагмент также позволяет взглянуть на персонажей актёров, разодетых в ковбойские наряды.
Когда выйдет фильм «Барби», неизвестно. Вместе с Гослингом и Робби в фильме сыграют Шути Гатва, Симу Лю, Исса Рэй и Хари Неф.
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