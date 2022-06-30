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Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, но есть альтернатива

Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, но есть альтернатива
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Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники среди дистрибуторов электроники и на телекоммуникационном рынке сообщила, что китайская компания Honor прекратила поставлять свои устройства в Россию.

Согласно данным, Honor прекратила поставки ещё в марте, но известно об этом стало только сейчас. Притом сама китайская фирма уже ищёт партнёров в странах СНГ, чтобы ввозить в Россию свои гаджеты через параллельный импорт. Один из источников уверяет, что Honor правда расширяет сеть дистрибуторов в СНГ.

Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию

Притом сама Honor никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка до сих пор не делала.

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