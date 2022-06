Появились скриншоты и системные требования The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

У хоррора The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me появилась страница в Steam. На ней можно увидеть свежие скриншоты, системные требования и описание самого проекта.

Сюжет расскажет о группе документалистов, которые получают таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Через время прибывшие поймут, что за ними следят. Их жизнь окажется в опасности.

Судя по странице в Steam, у игры будет полная поддержка русского языка, включая озвучку. Последняя игра Supermassive Games, The Quarry, тоже получила полную локализацию.

Что до системных требований, то они довольно щадящие по меркам современных тайтлов. Для комфортной игры потребуется 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта не хуже AMD Radeon RX Vega 56.

Минимальные требования

OC: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960 на 4 ГБ или AMD Radeon R9 380 на 4 ГБ

Место на диске: 65 ГБ

Рекомендуемые требования

OC: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GeForce 2060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56 на 8 ГБ

Скриншоты The Devil in Me

В антологии The Dark Pictures часть The Devil in Me выступает четвёртой, а всего Supermassive Games планирует выпустить восемь игр.

Когда выйдет The Devil in Me, неизвестно.