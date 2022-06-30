Вышла Monster Hunter Rise: Sunbreak. Онлайн в Steam уже огромный

Capcom выпустила первое масштабное дополнение для Monster Hunter Rise: Sunbreak. В отличие от игры, релиз DLC состоялся одновременно на Nintendo Switch и ПК. В России дополнение официально не продаётся.
Онлайн в Steam уже заметно увеличился. Если после релиза в январе он колебался в районе 20-30 тыс., то в преддверии релиза Sunbreak уже увеличился до 50 тыс., а после выпуска DLC превысил отметку в 100 тыс. До рекорда на релизе, когда было почти 135 тыс., ещё далеко, но есть все шансы обновить показатель.
Sunbreak привносит с собой классические нововведения: новую заморскую локацию и тройку опаснейших монстров — Малзено, Лунагарона и Гарангольма. Они известны как Трое владык. Вдобавок расширят и множество уже известных механик, возможностей оружия и так далее.
Capcom, кстати, предоставила нам копию дополнения над обзор, поэтому в обозримом будущем ждите текст об игре!
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