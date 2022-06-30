Появилась масса геймплея Overwatch 2 за разных героев
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Пару дней назад стартовала закрытая бета Overwatch 2. После этого в сети появилось большое количество геймплея за различных персонажей. Его выкладывают как игровые издания, так и блогеры.
В первом геймплейном фрагменте от издания Game Informer можно увидеть Королеву Джанкертауна в действии. В ближнем и среднем бою она использует дробовик, ещё у неё есть метательный нож, а ультимативная способность позволяет нанести урон сразу нескольким противникам.
В другом ролике показали игровой процесс за персонажей поддержки. К ним относятся: Ана, Бригитта, Батист, Ангел и Дзенъятта и Лусио.
Геймплей за Симметру
Геймплей за Жнеца
Геймплей за Соджорн
Ранний доступ Overwatch 2 начнётся 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Полноценный релиз ожидается в 2023 году.
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