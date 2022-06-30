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Утекли изображения будущих персонажей Genshin Impact, которые появятся с обновлением 3.0

Утекли изображения будущих персонажей Genshin Impact
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На Reddit случилась утечка будущих персонажей Genshin Impact. Изображения героев выложил известный инсайдер под ником Aoikumo. На картинках можно увидеть Тигнари, Коллей и Дори.

Эта утечка произошла раньше официального представления героев от самих разработчиков.

Тигнари — пятизвёздочный дендро-герой, лучник. В дизайне персонажа можно увидеть восточные мотивы

Коллей представляет собой четырёхзвёздочного героя, в распоряжении у неё есть бумеранг и призыв помощника с дендро-уроном.

Дори — четырёхзвёздочная мечница, которая умеет призывать дух лампы. Он восстанавливает здоровье и энергию персонажа, а ещё у Дори есть способность устанавливать турель.

Genshin Impact доступна бесплатно на актуальных платформах. Эти персонажи должны появиться с выходом обновления 3.0.

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