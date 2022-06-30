Источники: съёмки сериала по Horizon Zero Dawn стартуют совсем скоро

По данным издания The Ronin, съёмки сериала по мотивам Horizon Zero Dawn начнутся в августе в Торонто и Онтарио (Канада). Они продлятся как минимум до марта 2023 года.

Интересно, что у сериала пока нет ни актёрского состава, ни шоураннера. Судя по всему, имена объявят ближе к началу съёмок — возможно, это случится уже в июле или в начале августа. При этом известны помощники постановщика: Джек Боэм и Адам Бокнек принимали участие в съёмках «Пацанов» и «Рыцарей Готэма». Художник-постановщик Мишель Брэди работала над «Пилой 2» и шоу «Ганнибал». Также члены команды участвовали в создании «Отряда самоубийц» и «Обители зла».

Детали сериала Horizon 74 ранее раскрыл журналист Джефф Грабб. События развернутся во время восстания роботов, которые уничтожили жизнь на Земле. Главными героями станут учёные, которые работают над проектом полного возрождения человечества. Премьера шоу может состояться уже в следующем году, однако Netflix пока не ставил никаких сроков.