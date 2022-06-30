Сериал по Alan Wake лишился шоураннера, но приобрёл известных продюсеров

По данным Variety, сценарист сериалов «Легион» и «Под куполом» Питер Кэллоуэй покинул адаптацию Alan Wake из-за конфликта в расписании. Прямо сейчас телеканал AMC ищет ему замену.
Тем временем съёмочную команду пополнили бывший президент Legendary Entertainment Джон Джашни и бывший вице-президент Warner Bros. Entertainment Джефф Людвиг. Исполнительным продюсером шоу выступит Сэм Лэйк — сценарист оригинальной игры.
У экранизации Alan Wake пока нет даты выхода и актёрского состава. События сериала развернутся в небольшом городке Брайт-Фоллс. Главный герой игры, писатель Алан Уэйк, пытается найти пропавшую жену и сталкивается со сверхъестественной Тёмной Сущностью, овладевающей городом и его окрестностями по ночам. Находя страницы собственной рукописи Departure, Уэйк понимает, что его приключения подчиняются сюжету его собственного романа.
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