Человек-муравей объяснил, почему всё-таки не полез в задницу Таноса во «Мстителях»

Материал содержит мерзкую теорию в стиле «Пацанов»: мы не рекомендуем читать её лицам младше 18 лет.

Во время эпичной битвы с Таносом в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» супергерои могли бы воспользоваться самыми разными способами по устранению вселенской угрозы. Одна из самых популярных фанатских теорий гласит, что проще всего было Человеку-муравью — он мог просто залезть в задний проход Таноса и увеличиться в размерах, тем самым убив злодея.

Теорию недавно прокомментировал исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд. По его словам, это было бы очень мерзко — и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он даже попытался объяснить свою точку зрения, но его прервала Эванджелин Лилли — исполнительница роли Осы.

— Меня много раз спрашивали о том, почему я не уменьшился, не вошёл внутрь и просто не убил Таноса необычным способом. Во-первых, это мерзко. Во-вторых, всё намного сложнее, чем вы думаете. Давайте объясню...



— Как жаль, что у нас на это нет времени!

Конечно, подобная сцена вряд ли может появиться в киновселенной Marvel — всё же мы говорим о картинах с подростковым рейтингом. Но подобную идею уже реализовали создатели «Пацанов» в третьем сезоне в ещё более пошлом варианте. Так что если вас заинтересовала данная фанатская теория, то можно обратиться к сериалу от Amazon.