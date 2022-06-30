В финале Roobet Cup сыграют BIG и FaZe Clan

Российский состав Cloud9 уступил BIG из Германии в полуфинальном матче онлайн-турнира Roobet Cup 2022 по CS:GO. Серия закончилась со счётом 0:2 — после окончания игрок C9 Дмитрий sh1ro Соколов признался, что его команда испытывала серьёзные проблемы с пингом, но всё равно сыграла не так хорошо, как могла.

Во втором матче действующие чемпионы мира из FaZe Clan переиграли Astralis (2:1). Таким образом, в финальной серии турнира сразятся FaZe и BIG. Встреча намечена на сегодня, 30 июня, начало — в 20:00 по московскому времени.

Сетка плей-офф Roobet Cup Фото: Liquipedia.net

Roobet Cup 2022 по CS:GO проходит с 22 по 30 июня в онлайн-формате. Победитель получит $ 150 тыс., финалист — втрое меньше. Третье место поделили C9 и Astralis, которые заработали по $ 15 тыс.