Элизабет Олсен — о будущем Алой Ведьмы: «Я ничего не знаю, но я должна вернуться»
Поделиться
Материал содержит спойлеры фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
В финале ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Ванда использует свои силы, чтобы уничтожить каждую копию «Даркхолда» во всех мирах. В результате она предположительно погибает от мощи заклинания под обломками горы Вундагор.
В недавнем интервью исполнительница роли Алой Ведьмы Элизабет Олсен заявила, что она не знает о судьбе своего персонажа — сценаристы ничего ей не говорят. Она бы очень хотела вернуться и даже готова воспользоваться фанатской мощью для этого.
Они не говорят мне про судьбу Ванды. Я ничего не знаю, но мне кажется, я должна вернуться. Я хочу, чтобы фанаты заставили Marvel вернуть меня. Но это не лучший способ добиваться своих целей.
Представители Marvel тем временем продолжают хранить молчание о будущем Алой Ведьмы в киновселенной. Возможно, какие-то ответы мы получим на Comic-Con, который пройдёт с 21 по 24 июля.
Новость по темеMarvel раскроет будущее своих фильмов и сериалов в июле
Комментарии
- 30 июня 2022
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:08
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:37
-
11:22
-
10:30
-
09:50
-
09:27
- 29 июня 2022
-
22:10
-
21:59
-
21:31
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:33
-
16:26
Партнерский контент