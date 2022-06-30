Элизабет Олсен — о будущем Алой Ведьмы: «Я ничего не знаю, но я должна вернуться»

Материал содержит спойлеры фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

В финале ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Ванда использует свои силы, чтобы уничтожить каждую копию «Даркхолда» во всех мирах. В результате она предположительно погибает от мощи заклинания под обломками горы Вундагор.

В недавнем интервью исполнительница роли Алой Ведьмы Элизабет Олсен заявила, что она не знает о судьбе своего персонажа — сценаристы ничего ей не говорят. Она бы очень хотела вернуться и даже готова воспользоваться фанатской мощью для этого.

Они не говорят мне про судьбу Ванды. Я ничего не знаю, но мне кажется, я должна вернуться. Я хочу, чтобы фанаты заставили Marvel вернуть меня. Но это не лучший способ добиваться своих целей.

Представители Marvel тем временем продолжают хранить молчание о будущем Алой Ведьмы в киновселенной. Возможно, какие-то ответы мы получим на Comic-Con, который пройдёт с 21 по 24 июля.