Фанаты ещё не догадались, как Джесси и Уолтера введут в «Лучше звоните Солу»
Поделиться
Уже известно, что в финале сериала «Лучше звоните Солу» появятся Джесси Пинкман и Уолтер Уайт из шоу «Во все тяжкие». Фанаты уже построили множество теорий, как это произойдёт, однако пока что никто не приблизился к истине.
Об этом рассказал шоураннер «Лучше звоните Солу» Питер Гулд. По его словам, появление долгожданных героев точно сможет удивить фанатов.
Вы увидите Уолта и Джесси в этом сезоне. Но я думаю, что вы даже не ожидаете того, что произойдёт. Я слышал много теорий о том, что должно произойти, и рад, что пока не слышал ни одной теории, которая была бы достаточно близка к тому, что действительно случится.
Также Гулд отметил, что появление персонажей будет соответствовать атмосфере «Лучше звоните Солу», а не «Во все тяжкие».
Во многом это история, которая у нас есть, и она соответствует стилю этого шоу и тому, как мы в нём всё представляем. Это будет фантастически.
Вторая часть финального сезона «Лучше звоните Солу» выйдет в июле, в ней будет шесть эпизодов.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:08
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:37
-
11:22
-
10:30
-
09:50
-
09:27
- 29 июня 2022
-
22:10
-
21:59
-
21:31
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
Партнерский контент