Фанаты ещё не догадались, как Джесси и Уолтера введут в «Лучше звоните Солу»

Уже известно, что в финале сериала «Лучше звоните Солу» появятся Джесси Пинкман и Уолтер Уайт из шоу «Во все тяжкие». Фанаты уже построили множество теорий, как это произойдёт, однако пока что никто не приблизился к истине.

Об этом рассказал шоураннер «Лучше звоните Солу» Питер Гулд. По его словам, появление долгожданных героев точно сможет удивить фанатов.

Вы увидите Уолта и Джесси в этом сезоне. Но я думаю, что вы даже не ожидаете того, что произойдёт. Я слышал много теорий о том, что должно произойти, и рад, что пока не слышал ни одной теории, которая была бы достаточно близка к тому, что действительно случится.

Также Гулд отметил, что появление персонажей будет соответствовать атмосфере «Лучше звоните Солу», а не «Во все тяжкие».

Во многом это история, которая у нас есть, и она соответствует стилю этого шоу и тому, как мы в нём всё представляем. Это будет фантастически.

Вторая часть финального сезона «Лучше звоните Солу» выйдет в июле, в ней будет шесть эпизодов.