Крис Эванс боится огорчить фанатов возвращением к роли Капитана Америка

В последнее время Крис Эванс отвечал на различные вопросы прессы о мультфильме «Базз Лайтер». Конечно, журналисты не могли не узнать о возможном возвращении актёра к роли Капитана Америка.

По словам Эванса, вся история с Капитаном Америка для него очень близка, но эта роль уже принадлежит не ему, а Энтони Маки. Крис Эванс не стал прямо отвечать на вопрос журналиста о возвращении.

Нет, я так не думаю. Это было хорошее время, этот персонаж мне очень дорог. Но, по правде говоря, эта роль больше не моя. Роль принадлежит Энтони Маки. Мне нравится, чего добились все эти фильмы (Marvel). Возможно, было бы странно продолжать это наследие, боюсь, оно получилось бы огорчительным. Для всего этого нужен идеальный вариант.

В четвёртом фильме про Капитана Америка главную роль сыграет Энтони Маки. Сценарий к ленте напишут Малкольм Спеллман и Далан Массон («Сокол и Зимний солдат»).