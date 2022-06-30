В России вышел фильм «Главная роль» с Антонио Бандерасом. Это первый крупный релиз с марта

После ухода крупных кинокомпаний с отечественного рынка зрители уже успели привыкнуть к тому, что в России практически исчезло западное кино. Однако сегодня состоялся релиз фильма «Главная роль», который можно назвать чуть ли не крупнейшей премьерой в РФ со времён «Анчартед: На картах не значится».

Главные роли в фильме, простите за каламбур, «Главная роль» исполнили Антонио Бандерас («Интервью с вампиром», «Дети шпионов») и Пенелопа Крус («Убийство в Восточном экспрессе», «Кокаин»). Сюжет ленты рассказывает о тщеславном миллиардере, который задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга нобелевского лауреата, режиссёр — модная и эксцентричная девушка, в главных ролях — секс-символ и высоколобый драматический актёр.

В прошлом году фильм получил номинацию на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, а также положительные отзывы от критиков. Теперь ленту могут посмотреть и российские зрители в кинотеатрах по всей стране.