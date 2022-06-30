Финал сезона BLAST Premier 2022 пройдёт на «Этихад Арена» в Абу-Даби

Организаторы серии турниров BLAST Premier по CS:GO объявили детали финального чемпионата cезона 2022 года. Главный ивент состоится с 14 по 18 декабря в ОАЭ, восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Матчи турнира примет крытый стадион «Этихад Арена» в Абу-Даби. Комплекс был открыт в январе 2021 года и вмещает 18 тысяч зрителей — на арене уже прошли чемпионат мира по плаванию, турнир по единоборствам UFC 267 и ряд других крупных спортивных ивентов.

Участие в BLAST Premier: World Final 2022 примут победители главных турниров этого года, а также три лучшие команды по рейтингу организаторов.

Список участников BLAST Premier: World Final 2022: