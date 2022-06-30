Фаната God of War поздравили с днём рождения, раскрыв дату выхода God of War Ragnarok

Эпопея с датой релиза God of War: Ragnarok и не думает заканчиваться. Практически еженедельно инсайдеры намекают на скорый показ игры, в котором наконец объявят точную дату выхода, однако Sony упорно хранит молчание.
Ситуация дошла до того, что фанаты начали расспрашивать Кори Барлога — геймдиректора ребута God of War. Один из геймеров даже применил «читерский» приём — попросил написать дату выхода Ragnarok ему в личные сообщения в честь его дня рождения. И Кори исполнил желание.
С днём рождения, Джексон. Я отправил тебе сообщение с датой релиза игры. Никому не сообщай её.
При этом неясно, действительно ли он назвал фанату дату выхода или написал нечто в духе «Ragnarok выйдет до конца года». Геймер тем временем поблагодарил геймдизайнера, а затем сообщил другим пользователям, что Барлог не сообщил ему ничего внятного. В общем, всё это как-то подозрительно.
God of War: Ragnarok поступит в продажу в 2022 году на PS4 и PS5. По данным инсайдеров, релиз состоится в ноябре.
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