1C Entertainment сменила название на Fulqrum Games. Авторы вдохновлялись цитатой Архимеда
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Польская группа компаний по производству видеоигр 1C Entertainment объявила о смене названия на Fulqrum Games. По словам представителей компании, «это ещё один шаг навстречу большим планам» после её приобретения холдинговой компанией Tencent в ноябре 2021 года.
При выборе нового названия авторы вдохновлялись известной цитатой древнегреческого учёного Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю!»
В Fulqrum Games отмечают, что новое наименование отражает планы и стратегию компании, которая стремится стать общепризнанным партнёром на мировом уровне, на которого «могут полагаться любые разработчики». Главная цель организации — стать «настоящим домом для всех поклонников интерактивных развлечений».
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