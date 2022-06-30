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Для Cuphead вышло дополнение The Delicious Last Course. Его можно купить и в России

Для Cuphead вышло дополнение The Delicious Last Course. Его можно купить и в России
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Студия MDHR наконец выпустила дополнение The Delicious Last Course для хардкорного платформера Cuphead. Расширение анонсировали ещё в 2018 году, однако команда не торопилась с его выпуском, «чтобы не жертвовать своим психологическим здоровьем ради быстрого релиза».

В дополнении The Delicious Last Course Чашек, Кружек и Золотая Чаша отправятся в приключения на Чернильный остров. Игроков ждёт пятичасовое путешествие с новым оружием, оберегами и суперспособностями. Мировая пресса уже оценила DLC — средняя оценка на агрегаторе Metacritic составляет невероятные 89 баллов.

The Delicious Last Course можно купить и в российском Steam по цене в 169 рублей. Дополнение, как и сама игра, доступно на ПК, Xbox, PlayStation и Switch.

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