Для Cuphead вышло дополнение The Delicious Last Course. Его можно купить и в России
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Студия MDHR наконец выпустила дополнение The Delicious Last Course для хардкорного платформера Cuphead. Расширение анонсировали ещё в 2018 году, однако команда не торопилась с его выпуском, «чтобы не жертвовать своим психологическим здоровьем ради быстрого релиза».
В дополнении The Delicious Last Course Чашек, Кружек и Золотая Чаша отправятся в приключения на Чернильный остров. Игроков ждёт пятичасовое путешествие с новым оружием, оберегами и суперспособностями. Мировая пресса уже оценила DLC — средняя оценка на агрегаторе Metacritic составляет невероятные 89 баллов.
The Delicious Last Course можно купить и в российском Steam по цене в 169 рублей. Дополнение, как и сама игра, доступно на ПК, Xbox, PlayStation и Switch.
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