Чемпион мира по LoL: в Китае киберспортсменам запрещено стримить другие игры

Победитель чемпионата мира по League of Legends в составе FunPlus Phoenix Ким Doinb Тей Сан во время прямой трансляции рассказал, что организаторы китайской профессиональной лиги LPL не разрешают киберспортсменам проводить эфиры по другим играм. Его цитату приводит издание InvenGlobal.

По словам корейского мидера, участники LPL не могут проводить стримы по играм не от Riot Games — особенно это касается других соревновательных тайтлов во время межсезонья. За нарушение этого правила компания штрафует профессиональных игроков, из-за чего многие предпочитают запускать сторонние тайтлы без стрима. В европейских и американских лигах такое ограничение отсутствует.

Ранее Тей Сан не раз раскрывал инсайды о LPL и Riot Games, из-за чего регулярно выплачивает штрафы. К примеру, весной он рассказал зрителям о датах проведения летнего сплита LPL, после чего был оштрафован на $ 7,5 тыс.