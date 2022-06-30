В Epic Games Store дарят сразу три бесплатные игры. Забрать их можно и в России

В Epic Games стартовала новая раздача. В этот раз в магазине можно забрать целых три проекта.

Geneforge 1 — Mutagen — ремастер культовой изометрической RPG от инди-студии Spiderweb Software с поддержкой современных технологий.

Iratus: Lord of the Dead — пошаговая тактическая ролевая игра в жанре тёмного фэнтези про могущественного некроманта Иратуса, управляющего армией мертвецов.

Hood: Outlaws & Legends — сетевой экшен в жестоком средневековом мире, в котором две команды игроков сражаются друг с другом, пытаясь провернуть идеальное ограбление и обойти стражей под управлением ИИ.

Все три проекта доступны и в России — никаких дополнительных манипуляций с новыми аккаунтами проворачивать не нужно. Раздача продлится до 7 июля, 18:00 мск.

На следующей неделе игроков ждут два проекта: сетевой зомби-экшен Killing Floor 2 и карточная игра Ancient Enemy. Судя по всему, обе игры также можно будет забрать в нашей стране.