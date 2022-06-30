Источники: что происходит с датой выхода God of War: Ragnarok?

God of War: Ragnarok должна выйти в ноябре (изначально выход планировался в сентябре, но его отложили), однако публично анонсировать дату выхода Sony почему-то не торопится.

Как стало известно из ряда источников, анонс планировался на сегодня, 30 июня, однако буквально за сутки издатель решил отложить его. Вместе с датой должны были представить коллекционное издание скандинавского экшена и запустить предзаказы.

Так что же происходит? Это и неизвестно, однако саму игру никто не собирается откладывать — она всё ещё должна выйти в ноябре. Как предполагает инсайдер Том Хендерсон, премьера может состояться 12 ноября.

Фанаты предполагают, что анонс могли отложить до полноценного большого State of Play конкретно по God of War: Ragnarok. Когда он стартует — неизвестно. Но вряд ли придётся ждать больше месяца, учитывая и планы выпустить игру в ноябре на PS5 и PS4.

Что войдёт в коллекционное издание

Всего будет две премиальные версии: «Йотнар» и «Коллекционная». В обе войдёт полноразмерная реплика Мьёльнира, молота Тора, а в состав последней также положат другие приятные мелочи, такие как карта мира, нашивки и что-то подобное.