Премьеру «Дюны 2» отложили на месяц

Warner Bros. объявила о переносе «Дюны 2» на месяц вперёд. Теперь продолжение картины мы увидим 17 ноября 2023 года — ранее было заявлено о премьере 20 октября. Компания не сообщила о причинах переноса ленты.
Съёмки сиквела начнутся уже этой осенью в Будапеште. К команде присоединятся Остин Батлер («Однажды в… Голливуде»), Кристофер Уокен («Криминальное чтиво») и Леа Сейду («Бесславные ублюдки»). В режиссёрское кресло вернётся Дени Вильнёв.
Мировые сборы оригинальной «Дюны» по миру составили $ 400 млн при производственном бюджете в $ 165 млн (без учёта маркетинга), однако Warner Bros. вопреки слабым показателям всё равно одобрила продолжение спустя всего несколько недель. На «Оскаре-2022» картина завоевала сразу шесть статуэток, включая награды за лучший саундтрек и лучшую операторскую работу.
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