Xbox в России остался без пиара

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Microsoft закрывает Xbox в России, а теперь появилось косвенное подтверждение. PR-менеджер Xbox Russia Александр Старцев объявил, что сегодня его последний день в компании.

Наверное, для многих это уже давно очевидно, но сегодня — мой последний день в качестве PR-менеджера Xbox Russia.

В своём обращении Старцев поблагодарил всех, с кем ему удалось поработать, — от журналистов и блогеров до самого сообщества, которое он назвал попросту лучшим.

Многое было сделано в том числе и с вашей помощью — вы всегда были на связи и делились фидбэком. Спасибо за вашу поддержку, критику, внимание, эмоции и время. Живое, активное и отзывчивое комьюнити всегда будет являться огромной ценностью.



На душе очень спокойно за то, что у вас есть места, где можно собираться [...]. Оставайтесь такими же дружными!

Мы попытаемся связаться с Microsoft, чтобы узнать, будет ли кто-то заниматься развитием Xbox в России. Однако отдельного PR-менеджера у игрового направления сейчас нет.