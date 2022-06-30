NS — про одиночные дисциплины: они мертвы и больше никогда не станут популярными
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Стример и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о преимуществе командных киберспортивных игр над соло-дисциплинами, в которых игроки соревнуются в формате «один на один».
По его словам, такие игры менее популярны из-за стремления людей к социализации.
Сольные дисциплины в киберспорте мертвы и больше никогда уже не станут популярными. В наших генах так, что мы — социальные существа. Мы всегда тянемся к коммуникации с кем-то. Нам интересно общаться и быть в какой-то группе. Это касается всего в жизни, в том числе и компьютерных игр.
NS также заметил, что одиночные дисциплины будут дальше терять актуальность как для игроков, так и для зрителей.
Мне интересно с кем-то играть, коммуницировать и взаимодействовать. Так ты чувствуешь себя живее. Поэтому сольные дисциплины — это просто забей, никто не будет в них играть, они уже закончились.
По итогам 2021 года ни одна полноценная соло-дисциплина не вошла в топ-10 самых популярных киберспортивных игр. Выше других оказалась FIFA 22 — 18 место.
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