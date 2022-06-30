Игроки из России могут пропустить следующий мэйджор по Dota 2 в США

Белорусский капитан команды Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук рассказал, что российские участники Dota Pro Circuit из европейского и СНГ-дивизиона испытывают проблемы перед поездкой на глобальный турнир PGL Arlington Major в США.

По словам саппорта, киберспортсменам из России отказывают в интервью (судя по всему, речь о беседах в посольстве для получения виз), поэтому вероятность участия Entity на мэйджоре «не сильно высока». Помимо этого, игроки испытывают трудности с вакцинацией против COVID-19: в США можно въехать, только имея прививку, одобренную правительством.

Нам нужно сделать вакцину — без неё нас в США не пустят. При этом мы её не можем сделать, потому что у нас нет какой-то бумажки. А нужно делать всё очень быстро: должна быть разница в две недели, а мэйджор уже в августе. В общем, всё очень сложно и грустно. Надеемся на помощь PGL.

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа в США. Участие в турнире примут 18 команд, в том числе три лучших русскоязычных коллектива по результатам региональной лиги. На данный момент на мэйджор также проходят OG и Entity, в составе которых есть игроки из России.