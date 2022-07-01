Съёмки 4-го сезона «Пацанов» начнутся в августе
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Сегодня вышел седьмой эпизод третьего сезона сериала «Пацаны». Шоу уже продлили на четвёртый сезон, а звезда сериала Карл Урбан рассказал, когда начнутся его съёмки.
По словам актёра, они стартуют 22 августа. Самому Урбану уже не терпится вновь примерить на себя образ Билли Бутчера и снова встретиться со всей командой.
Да, мы начинаем съёмки. Я думаю, 22 августа. Итак, я возвращаюсь, снова становлюсь Бутчером, не могу этого дождаться. С этой бандой просто весело, мы усердно работаем и веселимся, и я не могу дождаться, когда увижу всех персонажей вновь.
Также Карл Урбан сообщил, что ещё не видел сценарий четвёртого сезона, но уверен, что он будет как всегда безумный и интересный.
Я собираюсь встретиться с Крипке (шоураннером «Пацанов») на следующей неделе. Надеюсь, мы обсудим сценарий. Я уважаю команду за то, что они могут делать свою работу и не подвергаться преследованиям актёров, спрашивающих «Что мы делаем дальше?». Но я в предвкушении.
Известно, что в четвёртом сезоне продолжится противостояние Бутчера и Пацанов против Хоумлендера.
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