NVIDIA не отказывается от России
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Источники издания «Коммерсантъ» сообщают, что NVIDIA перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для работы облачных технологий. Речь про проект NVIDIA Grid.
Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.
Однако наш источник, близкий к ситуации, полностью отрицает всё сказанное в материале «Коммерсанта». Это косвенно подтверждает и комментарий от GFN.ru. Команда работает как и прежде.
Сегодня утром нас забросали вопросами про GFN.RU, все ли у нас хорошо? Мы работаем как обычно и никаких проблем нет. На ум приходит множество цитат, но давайте скажем словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
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