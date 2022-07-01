Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA не отказывается от России

NVIDIA не отказывается от России
Комментарии

Источники издания «Коммерсантъ» сообщают, что NVIDIA перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для работы облачных технологий. Речь про проект NVIDIA Grid.

Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.

Однако наш источник, близкий к ситуации, полностью отрицает всё сказанное в материале «Коммерсанта». Это косвенно подтверждает и комментарий от GFN.ru. Команда работает как и прежде.

Сегодня утром нас забросали вопросами про GFN.RU, все ли у нас хорошо? Мы работаем как обычно и никаких проблем нет. На ум приходит множество цитат, но давайте скажем словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022