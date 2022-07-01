NVIDIA не отказывается от России

Источники издания «Коммерсантъ» сообщают, что NVIDIA перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для работы облачных технологий. Речь про проект NVIDIA Grid.

Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух.

Однако наш источник, близкий к ситуации, полностью отрицает всё сказанное в материале «Коммерсанта». Это косвенно подтверждает и комментарий от GFN.ru. Команда работает как и прежде.

Сегодня утром нас забросали вопросами про GFN.RU, все ли у нас хорошо? Мы работаем как обычно и никаких проблем нет. На ум приходит множество цитат, но давайте скажем словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».