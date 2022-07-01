«ТикТок» хотят запретить в США
Поделиться
По информации издания CNBC, представитель Федеральной комиссии связи США Бернар Карр призывает удалить популярное приложение TikTok из App Store и Google Play. Просьбу с этим он направил в письме гендиректорам Apple и Google Тимку Куку и Сундару Пичаи.
По его мнению, TikTok — не такая безобидная социальная сеть, какой кажется на первый взгляд. Карр считает, что с помощью приложения можно отслеживать людей и собирать конфиденциальные данные.
TikTok – это не то, чем кажется на первый взгляд. Это не просто приложение для обмена забавными видео или мемами. Это волк в овечьей шкуре. По своей сути TikTok является сложным инструментом слежки, который собирает большое количество личных и конфиденциальных данных.
В этом же письме говорится, что если Apple и Google откажутся выполнить условие, то они должны будут обосновать своё решение до 8 июля.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 30 июня 2022
-
21:56
-
20:58
-
20:22
-
19:54
-
19:49
-
19:31
-
19:04
-
18:49
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:06
-
17:52
-
17:35
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
Партнерский контент