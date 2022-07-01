Источник: Джессика Джонс вернётся в перезапуске «Сорвиголовы»
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Ещё в начале этого года стало известно, что за перезапуск «Сорвиголовы» хотят взяться в этом году. Известный инсайдер по проектам Marvel Studios под ником MyTimeToShineHello сообщил о возвращении Джессики Джонс.
У героини в исполнении Кристен Риттер было и собственное шоу, которое закрылось в 2019 году. Похоже, у Marvel есть планы вернуть Джессику через новое шоу про Сорвиголову. Вернётся ли к этой роли Риттер, неизвестно.
Если верить появившейся ранее информации, то снимать «Сорвиголову» начнут в этом году, а премьеру поставят на 2024-й. Продюсером проекта выступает глава Marvel Studios Кевин Файги. Ожидается, что сериал будет таким же взрослым и жестоким, как оригинал. Шоу выпустят на Disney+.
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