Звезда «Тора» хочет видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel
Поделиться
Исполнительница роли Валькирии в фильмах Marvel Тесса Томпсон заявила, что ориентация её героини стала предметом споров для съёмочной команды. По её словам, зрители хотят видеть больше нетрадиционных персонажей в киновселенной, и Валькирия — одна из них.
Мы много говорили об ориентации моего персонажа, это была одна из главных тем для разговора. Я считаю, что зрители действительно хотят видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel. На мой взгляд, репрезентативность в нашей киновселенной очень важна.
Самой Томпсон понравилось, как сценаристам удалось показать её персонажа в фильме «Тор: Любовь и гром». Она надеется, что фанаты продолжат следить за её героиней с тем же интересом, что и раньше.
Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 8 июля, однако выход в России под вопросом из-за ухода Disney с отечественного рынка.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 30 июня 2022
-
21:56
-
20:58
-
20:22
-
19:54
-
19:49
-
19:31
-
19:04
-
18:49
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:06
-
17:52
-
17:35
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
Партнерский контент