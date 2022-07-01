В Windows 11 изменят дизайн окна «Открыть с помощью»

В сообществе hypewave «ВКонтакте» обратили внимание, что Windows 11 скоро получит не очень большое, зато приятное изменение. Microsoft изменит дизайн окошка «Открыть с помощью». На картинке ниже слева можно увидеть, как он выглядит сейчас, а справа — свежий дизайн.

Нынешний вид окошка остался после выхода Windows 8. После этого Microsoft не меняла дизайн, но скоро это должно случиться. Когда именно выйдет обновление, пока не ясно. Об этом наверняка станет известно позже.

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