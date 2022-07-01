Цены на компьютеры и смартфоны упали до уровня начала года

Цены на компьютеры в России, подскочившие в марте на 30%, вернулись к уровню начала года, а по некоторым позициям снизились ещё больше. Об этом «Известиям» рассказали в МТС и «М. Видео – Эльдорадо».
Основными причинами падения называют укрепление рубля и снижение платёжеспособного спроса на технику. Спад продаж составил 40% по сравнению с первым кварталом 2022-го, поэтому их приходится стимулировать скидками. По мнению экспертов, низкие цены сохранятся, пока курс рубля высок. А при увеличении поставок ПК по параллельному импорту техника может подешеветь ещё сильнее.
Фото: IDC
По состоянию на апрель-июнь средняя цена компьютера составляет 62,4 тысячи рублей — это на 8% ниже, чем средняя стоимость в первом квартале. Также просели в цене и смартфоны. По сравнению с первым кварталом реализация в штуках уменьшилась на 33%, а со вторым кварталом 2021 года — на 30%. Падение объясняют дефицитом многих моделей, а также ослаблением ажиотажа.
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