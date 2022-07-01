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Denuvo защитит дополнения для игр от взлома

Denuvo защитит дополнения для игр от взлома
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Компания Denuvo анонсировала технологию SecureDLC, которая призвана защищать дополнения для игр от взлома. По словам представителей компании, пираты легко обходят защиту онлайн-магазинов и получают доступ к дополнительному контенту для игр бесплатно. Из-за этого разработчики проектов недополучают выручку, хотя для многих расширения — один из главных источников дохода после релиза.

SecureDLC вносит определённые изменения в исходный код, тем самым не давая игрокам получать доступ к расширениям. По словам Denuvo, технология надёжно защищает дополнения от взлома, и некоторые клиенты уже внедрили функцию в свои продукты.

Прямо сейчас разработчики уже могут подать заявку на внедрение SecureDLC в свои проекты. Технология доступна авторам как платных, так и условно-бесплатных игр.

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